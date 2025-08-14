logo

В Нидерландах разбился воздушный шар с десятками людей: есть жертвы (ФОТО)
В Нидерландах разбился воздушный шар с десятками людей: есть жертвы (ФОТО)

Воздушный шар с 34 людьми жестко приземлился из-за порывов ветра в Нидерландах.

14 августа 2025, 11:56
Автор:
Slava Kot

Slava Kot

В провинции Фрисландия на севере Нидерландов произошла авария воздушного шара, на борту которой находились 34 человека. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести. Несчастный случай произошел во время жесткого приземления воздушного шара.

В Нидерландах разбился воздушный шар с десятками людей: есть жертвы (ФОТО)

Воздушный шар. Фото: Tom Goossens

По данным Королевской авиационной ассоциации Нидерландов, шар осуществлял плановое приземление вблизи села Де-Хуве, когда его подхватил внезапный порыв ветра. Из-за резкого ускорения корзина воздушного шара ударилась о землю, подпрыгнула и опрокинулась. В результате пятеро пассажиров выпали из корзины воздушного шара. Один человек погиб на месте из-за этого несчастного случая.

В Нидерландах разбился воздушный шар с десятками людей: есть жертвы (ФОТО) - фото 2

В Нидерландах упал воздушный шар

На место прибыли 14 машин скорой помощи, мобильные бригады быстрого реагирования, а также два травматологических вертолета. Для координации спасательных служб был объявлен повышенный уровень опасности GRIP 1, что означает привлечение нескольких экстренных структур одновременно.

В Нидерландах разбился воздушный шар с десятками людей: есть жертвы (ФОТО) - фото 3

Медики приехали из-за несчастного случая с воздушным шаром

В Нидерландах разбился воздушный шар с десятками людей: есть жертвы (ФОТО) - фото 4

Авария воздушного шара в Нидерландах

По данным Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI), в регионе прогнозировались порывы ветра от 10 до 14 узлов, что обычно не представляет угрозы для больших воздушных шаров. Однако к моменту приземления зафиксировали более сильный ветер до 17 узлов, что и могло стать критическим фактором аварии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле мужчина выпал из воздушного шара.

Также "Комментарии" писали, что воздушный шар атаковал офис президента Южной Кореи.



Источник: https://nos.nl/artikel/2578580-een-dode-en-gewonden-bij-ongeluk-met-luchtballon-in-friesland
