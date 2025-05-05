В населенных пунктах 5 областей пропал свет: что известно о ситуации

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Slava Kot
НЭК "Укрэнерго" сообщило, что в пяти областях Украины полностью или частично обесточены 68 населенных пунктов. Причиной исчезновения электроэнергии стали неблагоприятные погодные условия.
Отключение электроэнергии. Фото из открытых источников
5 мая исчезла электроэнергия у населенных пунктов пяти украинских областей из-за изменения погоды, в частности на это повлияли сильные порывы ветра, град и дождь.
Кроме того, оказалось, что выросло потребление электроэнергии. На это также повлияли погодные условия.
Также облачная погода снизила эффективность солнечных станций, что в свою очередь влияет на количество электроэнергии, которую способна производить энергетическая система Украины.
В НЭК "Укрэнерго" отметили, что Украина продолжает восстанавливаться от постоянных атак России ракетами и дронами, в частности, продолжаются постоянные аварийно-восстановительные работы на энергообъектах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, следует ли украинцам готовиться к отключению света летом. В Минэнергетики сделали заявление и указали на один фактор.
Также "Комментарии" писали о массовом блекауте в Европе. Испания, Португалия и Франция оказались без электроэнергии на несколько часов.
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