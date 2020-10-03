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В Нагорном Карабахе очередное обострение (ВИДЕО)

В столице непризнанного государства Степанакерте объявлена воздушная тревога

сегодня, 19:41 comments538
Автор:

Владимир Лавский

В Степанакерте, столице непризнанного государства Нагорный Карабах, работает воздушная тревога. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

В Нагорном Карабахе очередное обострение (ВИДЕО)

Город погрузился во тьму — в домах и на улицах отключено все освещение. Ранее президент Азербайджана Алиев заявил, что армия страны заняла село Мадагиз — это меньше полутора часов езды до Степанакерта.

Затем по городу было нанесено несколько ракетных ударов. О числе жертв и раненных на данный момент ничего неизвестно. 


Как ранее сообщали "Комментарии", автомобиль певицы Чичериной обстреляли в Нагорном Карабахе.

В Ереван Чичерина приехала накануне. Она утверждает, что хочет своим визитом поддержать армянских военных. Сегодня утром певица выдвинулась в сторону непризнанной республики. Уже почти неделю там идут ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины. 


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