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В МВД сообщили, когда будет установлено количество жертв среди населения в Киевской области

Денис Монастырский рассказал об определении количества жертв российской агрессии

8 апреля 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, о количестве жертв российской агрессии среди мирных жителей Киевской области, возможно, будет утверждать через несколько недель Об этом информируют в МВД Украины.

В МВД сообщили, когда будет установлено количество жертв среди населения в Киевской области

Жертвы российской агрессии в Киевской области (фото из открытых источников)

Как отметил глава министерства, сейчас свою работу продолжают криминалисты, следователи, фиксирующие преступления.

При этом еще многие сооружения заминированы, ведь захватчики специально ставили растяжки на двери, где размещались учреждения спасателей ГСЧС Украины.

"Саперы также находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться жертвы", — сообщил руководитель МВД Украины.

При этом он сообщил, что враги пользуются своей тактикой подрыва.

"То есть там, где находятся замученные ими люди, они взрывали эти здания. И сейчас нам нужно достаточно длительное время, чтобы найти тела", — проинформировал Монастырский.

Важно, что уже с этого дня в Бородянке начинают работать добровольцы-спасатели, помогающие разобрать завалы.

"Надеюсь, что это намного ускорит работу по разбору завалов и уже через несколько недель мы сможем сказать о количестве жертв в Киевской области", — подытожил глава МВД.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы в Буче. 8 апреля в освобожденной Буче началась эксгумация тел с места массового временного захоронения. Правоохранители будут устанавливать каждого, кто нажимал крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев. Об этом сообщила Ирина Венедиктова.


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Источник: https://www.facebook.com/watch?v=256053516652729
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