В Москве убили несколько исламистов, якобы принадлежащих к известной террористической организации

По утверждениям ФСБ, участники ячейки группировки "Вилаят Хорасан" планировали устроить теракт, используя автомобиль и газовые баллоны с пропаном для создания взрывного устройства. При попытке задержания террористы, по данным ведомства, оказывали вооруженное сопротивление и были застрелены во время перестрелки, пишет ASTRA.

Иллюстративное фото

Спецслужба через агентство РИА Новости опубликовала видеозаписи сделки, где демонстрируются обнаруженные газовые баллоны в автомобиле и материалы с мобильных телефонов погибших.

"Вилаят Хорасан" — транснациональная джихадистская террористическая группировка, являющаяся филиалом Исламского государства (ИГ) в Афганистане. Группировка стремится свергнуть правительства стран, находящихся в историческом регионе Хорасан, с целью создания на их территории исламского халифата.

"Вилаят Хорасан" был сформирован в 2015 году во время вербовки членов из афганцев, пакистанцев, а также бывших боевиков "Талибана", "Аль-Каиды" и "Исламского движения Узбекистана". К 2018 году "Талибан" практически уничтожил организованное сопротивление Вилаята Хорасана в восточных провинциях Афганистана.

Среди террористических актов и нападений, за которые Вилаят Хорасан взял ответственность — теракт в Крокус Сити Холле 22 марта 2024 года. Одно из первых столкновений российских спецслужб с группировкой на территории России произошло 8 марта.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, как мигрант, схваченный за убийство генерала в Москве, признал свою вину. Следователи управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств (статьи 205, 105 и 223.1 УК РФ), пишет российская газета "Коммерсантъ".

По данным издания, подозреваемый рассказал, что якобы сотрудники управления СБУ по Днепру связались с Курбановым через мессенджеры и предложили "отправиться на заработки" в Россию. После этого ему якобы перевели 100 тысяч долларов на банковскую карту. На эти деньги он купил подержанный электросамокат, который использовал для выполнения разных поручений.