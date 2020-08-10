В Минске автозак задавил активиста: появилась неожиданная версия МВД (видео)

В Министерстве внутренних дел Беларуси опровергли информацию о том, что во время протестов в Минске погиб активист. По официальной информации, никаких жертв в столице якобы не было.

"Погибших нет", – отрезала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Отметим, что в Сети появилось видео, на котором видно, как автозак сбил человека. Оппозиционные СМИ уверяют, что в результате аварии протестующий скончался.

Просмотр видео - исключительно для лиц, которым исполнилось 18, запись содержит шокирующий контент.

Правозащитники отметили, что молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Медики, которые приехали на место происшествия, не смогли его спасти. Пострадало еще три активиста.



Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл страну. Действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем: несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.

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