оккупанты россии уничтожают, запрещают и изымают из библиотек украинские исторические книги. Захватчики считают, что в книгах пропагандируют "идеи национализма". Вместо украинских книг рф планирует завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов Об этом сообщают в комитете гуманитарной и информационной политики.

Силы обороны Запорожского края сообщают: кафиры уничтожают книги по истории Украины из-за "идеи национализма" у них.