В Мелитополе оккупанты уничтожают и изымают из библиотек украинские книги

оккупанты россии уничтожают, запрещают и изымают из библиотек украинские исторические книги. Захватчики считают, что в книгах пропагандируют "идеи национализма". Вместо украинских книг рф планирует завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов Об этом сообщают в комитете гуманитарной и информационной политики.
Силы обороны Запорожского края сообщают: кафиры уничтожают книги по истории Украины из-за "идеи национализма" у них.
"В Мелитополе кафиры вместе с коллаборантами проводят мероприятия гитлеровской армии, которая уничтожала книги, а вместе с ними историю и культуру наций, считавшихся "неправильными", — говорится в сообщении.
Кроме того, рашисты забирают из библиотек украинские книги и собираются завести пропагандистскую литературу.
"Учебники по истории Украины объявлены запретной литературой, ведь "продвигают идеи национализма". Вместо них российские ордынцы планируют завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о музеях, которые разбомбили и разворовали оккупанты в Украине. 18 мая на Украине отмечают Международный день музеев. В этот день в Украине вспоминают о культурных преступлениях России, а именно об уже уничтоженных музеях. Об уничтоженных музейных в Украине рассказал политик Сергей Тарута. Политик отметил, что обычно в Международный день музеев проходила акция "Ночь музеев". Но сегодня в Украине День траура из-за уничтоженных культурных памятников оккупантами. Нардеп рассказал об уничтоженном оккупантами Мариупольском художественном музее имени Куинджи, который был построен в 1902 году и имел тысячи экспонатов.
Оккупанты уничтожают украинские книги (фото из открытых источников)