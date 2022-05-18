logo

BTC/USD

29012.68

ETH/USD

1957.42

LTC/USD

67.08

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Мелитополе оккупанты уничтожают и изымают из библиотек украинские книги
commentss НОВОСТИ Все новости

В Мелитополе оккупанты уничтожают и изымают из библиотек украинские книги

Учебники по истории Украины объявлены запретной литературой

сегодня, 20:17
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
оккупанты россии уничтожают, запрещают и изымают из библиотек украинские исторические книги. Захватчики считают, что в книгах пропагандируют "идеи национализма". Вместо украинских книг рф планирует завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов Об этом сообщают в комитете гуманитарной и информационной политики.
Силы обороны Запорожского края сообщают: кафиры уничтожают книги по истории Украины из-за "идеи национализма" у них.
"В Мелитополе кафиры вместе с коллаборантами проводят мероприятия гитлеровской армии, которая уничтожала книги, а вместе с ними историю и культуру наций, считавшихся "неправильными", — говорится в сообщении.
Кроме того, рашисты забирают из библиотек украинские книги и собираются завести пропагандистскую литературу.
"Учебники по истории Украины объявлены запретной литературой, ведь "продвигают идеи национализма". Вместо них российские ордынцы планируют завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о музеях, которые разбомбили и разворовали оккупанты в Украине. 18 мая на Украине отмечают Международный день музеев. В этот день в Украине вспоминают о культурных преступлениях России, а именно об уже уничтоженных музеях. Об уничтоженных музейных в Украине рассказал политик Сергей Тарута. Политик отметил, что обычно в Международный день музеев проходила акция "Ночь музеев". Но сегодня в Украине День траура из-за уничтоженных культурных памятников оккупантами. Нардеп рассказал об уничтоженном оккупантами Мариупольском художественном музее имени Куинджи, который был построен в 1902 году и имел тысячи экспонатов.

В Мелитополе оккупанты уничтожают и изымают из библиотек украинские книги

Оккупанты уничтожают украинские книги (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=319656003660514&set=a.232049765754472
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!