В Мариуполе тигр загрыз россиянина: что известно

Белый тигр напал на сотрудника зоопарка во временно оккупированном Мариуполе, когда тот зашел накормить зверя, мужчина скончался от полученных ран, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по так называемой "ДНР", передает прокремлевское издание РИА-новости.

Белые тигры в Мариупольском зоопарке. Фото: Петр Андрющенко

Как сообщили в ведомстве, белый тигр напал на мужчину во вторник после полудня. Следствием организована процессуальная проверка.

"По предварительным данным, животное набросилось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне строят новую линию укреплений на северо-западе Мариупольского района (Никольская община – район Малоянисоли – Новоселки). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"В конце недели фиксируем большое количество инженерной техники, принадлежностей для обустройства укреплений (блиндажей?), включая баки для запаса питьевой воды, древесину и бетонные конструкции. Готовятся не только для наступления, но и для обороны", – отметил Андрющенко.

Также "Комментарии" писали , что оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе областей между Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, прикрепив соответствующие фото.

"Как им печет от украинского, что даже стелу снесли ради ликвидации упоминания", – отмечает Андрющенко.