В Мариуполе собрали показания госизмены бывших депутатов от ОПЗЖ

В Мариупольском городском совете собрали доказательства в коллаборационизме пяти городских избранников от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это стало причиной создания гуманитарной катастрофы в городе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горсовета.

Блокадный Мариуполь (фото из открытых источников)

Представители городских властей выяснили, что представители местной ячейки ОПЗЖ не только поддерживали захватчиков, но и были враждебными информаторами, корректировали огневые залпы.

Российские военные, которым помогали коллаборанты, сразу же с началом агрессии начали уничтожать критическую инфраструктуру города. Как установлено, к выводу из рабочего состояния коммунальных объектов, складов, систем электрооборудования, магистральных водопроводов, эвакуационных автомашин причастны представители ОПЗЖ.

"Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", – отмечено в информации.

Как утверждают представители горсовета, теперь эти оборотни хотят создать оккупационную администрацию. Всю собранную информацию представители власти передали сотрудникам СБУ.

Еще здесь решили назвать перечень "изменников, которые помогали убивать мариупольцев":





– Иващенко Константин Владимирович





– Хаджинов Дмитрий Михайлович





– Хармышев Евгений Александрович





– Сотникова Наталья Анатольевна





– Карпенко Елена Васильевна





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как сейчас смотрится блокадный Мариуполь. Наши воины, героически держащие оборону Мариуполя, показали, во что оккупанты превратили город.

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