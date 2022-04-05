В Мариуполе собрали показания госизмены бывших депутатов от ОПЗЖ

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В Мариупольском городском совете собрали доказательства в коллаборационизме пяти городских избранников от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это стало причиной создания гуманитарной катастрофы в городе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горсовета.
Блокадный Мариуполь (фото из открытых источников)
Представители городских властей выяснили, что представители местной ячейки ОПЗЖ не только поддерживали захватчиков, но и были враждебными информаторами, корректировали огневые залпы.
Российские военные, которым помогали коллаборанты, сразу же с началом агрессии начали уничтожать критическую инфраструктуру города. Как установлено, к выводу из рабочего состояния коммунальных объектов, складов, систем электрооборудования, магистральных водопроводов, эвакуационных автомашин причастны представители ОПЗЖ.
"Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", – отмечено в информации.
Как утверждают представители горсовета, теперь эти оборотни хотят создать оккупационную администрацию. Всю собранную информацию представители власти передали сотрудникам СБУ.
Еще здесь решили назвать перечень "изменников, которые помогали убивать мариупольцев":
– Иващенко Константин Владимирович
– Хаджинов Дмитрий Михайлович
– Хармышев Евгений Александрович
– Сотникова Наталья Анатольевна
– Карпенко Елена Васильевна
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как сейчас смотрится блокадный Мариуполь. Наши воины, героически держащие оборону Мариуполя, показали, во что оккупанты превратили город.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости