В Луцке скончался автор "Дома с химерами"

В областном центре Волыни ушел из жизни известный украинский скульптор Николай Головань. В последние годы он боролся с тяжелым недугом. Об этом сообщает ТСН.

Николай Головань (фото из открытых источников)

Николай Головань – создатель туристической изюминки города Луцка – собственного дома с химерами. Покойный художник любил называть его иначе – "семейный дом Вернисаж".

Внутри и на улице дом украшают более полу тысячи скульптур, все они – уникальны и не повторяются. Мастер Головань творил их половину своей жизни — более сорока лет. Сам дом находится недалеко от реки Стырь на заповедной территории – в старой части города, богатой разными достопримечательностями архитектуры. Еще работы известного не только на Волыни, но и в Украине скульптора украшают аллеи Центрального парка города Луцка.

Луцкий художник долгое время боролся с тяжелым сердечным недугом, имел проблемы с сердцем. У властей Луцка есть планы — переименовать одну из улиц города в честь местного скульптора.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что умер известный актер и режиссер Виктор Мережко. 30 января, стало известно о смерти народного артиста России, знаменитого советского актера, сценариста и режиссера Виктора Мережко. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 84 лет. Причина смерти Мережко не сообщается. Известно, что еще в 2017 году актера доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сеть знаком миллионам зрителей благодаря ролям в десятках популярных кинолент, как "Красная комната", "Сонька Золотая Ручка", "Одиночество любви" и другие. Также Мережко написал сценарии к десяткам мультфильмов. В 2014 году кинодеятель занял пророссийскую позицию, поддержав аннексию Крыма.





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