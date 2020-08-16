В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана. Об этом сообщает zakon.kz.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", — сказала Дарига Назарбаева.

Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны. Через 10 дней Айсултану Рахатовичу исполнилось бы 30 лет.

Как ранее сообщали "Комментарии", умер родной брат Дональда Трампа.

В госпитале Нью-Йорка, на 73-м году жизни, скончался младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп. Об этом сообщается на сайте Белого Дома в Вашингтоне.

Известно, что 14 августа его срочно госпитализировали с обострением затяжной болезни, но детали и диагнозы сам Трамп предпочел оставить в тайне.

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