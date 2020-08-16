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Главная Новости Общество происшествия В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева
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В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева

Парню было всего лишь 29 лет

сегодня, 19:51
Автор:

Владимир Лавский

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана. Об этом сообщает zakon.kz.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", — сказала Дарига Назарбаева.

В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева

Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны. Через 10 дней Айсултану Рахатовичу исполнилось бы 30 лет.

Как ранее сообщали "Комментарии", умер родной брат Дональда Трампа. 

В госпитале Нью-Йорка, на 73-м году жизни, скончался младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп. Об этом сообщается на сайте Белого Дома в Вашингтоне.

Известно, что 14 августа его срочно госпитализировали с обострением затяжной болезни, но детали и диагнозы сам Трамп предпочел оставить в тайне. 


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