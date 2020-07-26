kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.07.2020

BTC/USD

9866.70

ETH/USD

306.16

LTC/USD

48.07

НБУ 26.07.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Крыму нашли тело трехлетнего сына политического заключенного
commentss НОВОСТИ Все новости

В Крыму нашли тело трехлетнего сына политического заключенного

Трехлетнего Мусу Сулейманова, пропавшего в пятницу в поселке Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым

сегодня, 16:55
Автор:

Владимир Лавский
В Крыму нашли тело трехлетнего сына политического заключенного

В воскресенье, 26 июля, в сливной яме рядом с домом нашли тело Мусы Сулейманова. Об этом сообщает журналистка Лилия Буджурова на своей странице в "Фейсбуке". 

На данный момент причина смерти неизвестна. Ранее журналистка заявила, что к дому, где жил мальчик, приехала машина, чтобы скачать сливную яму.

Потом было слышно крики, всех попросили отойти. Место окружили лентой", — писала она.

В то же время в пресс-служба российского МЧС в аннексированном Крыму сообщила, что смерть мальчика подтвердил так называемый "министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым" Сергей Шахов.

"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г. р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия", — отметил он.

Шахов отметил, что к организации поисковых работ привлекли 1739 человек и 46 единиц техники.

Как сообщалось ранее, Муса Сулейманов — сын фигуранта так называемой второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир и политзаключенного Руслана Сулейманова — исчез 24 июля. Последний раз его видели около 18:00.

В течение трех дней его искали тысячи неравнодушных и оккупационные спецслужбы.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Путин уверен, что руководство Украины приедет в Москву. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!