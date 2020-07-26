В Крыму нашли тело трехлетнего сына политического заключенного

В воскресенье, 26 июля, в сливной яме рядом с домом нашли тело Мусы Сулейманова. Об этом сообщает журналистка Лилия Буджурова на своей странице в "Фейсбуке".

На данный момент причина смерти неизвестна. Ранее журналистка заявила, что к дому, где жил мальчик, приехала машина, чтобы скачать сливную яму.

Потом было слышно крики, всех попросили отойти. Место окружили лентой", — писала она.

В то же время в пресс-служба российского МЧС в аннексированном Крыму сообщила, что смерть мальчика подтвердил так называемый "министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым" Сергей Шахов.

"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г. р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия", — отметил он.

Шахов отметил, что к организации поисковых работ привлекли 1739 человек и 46 единиц техники.

Как сообщалось ранее, Муса Сулейманов — сын фигуранта так называемой второго симферопольского дела Хизб ут-Тахрир и политзаключенного Руслана Сулейманова — исчез 24 июля. Последний раз его видели около 18:00.

В течение трех дней его искали тысячи неравнодушных и оккупационные спецслужбы.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Путин уверен, что руководство Украины приедет в Москву.





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