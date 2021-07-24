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В Кривом Роге ночью горел дом престарелых: как это было (ФОТО, ВИДЕО)

Причина возникновения пожара пока остается неизвестной

сегодня, 12:32
Автор:

Мокрик Анастасия








В доме для людей пожилого возраста произошло ЧП — прямо посреди ночи внутри здания случилось возгорание. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

В Кривом Роге ночью горел дом престарелых: как это было (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в доме престарелых - фото: из открытых источников

В Кривом Роге ночью горел дом престарелых: как это было (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

В ночь на 24 июля на линию "101" поступило сообщение о том, что в криворожском доме престарелых, по улице Железная, произошел пожар. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

По указанному заявителем адресу прибыло сразу четыре пожарных машины. Было установлено, что пожар случился в хозяйственной комнате на первом этаже. 

В Кривом Роге ночью горел дом престарелых: как это было (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

В момент возгорания в здании находилось 25 человек, из которых 22 — это пенсионеры, а остальные три — сотрудники этого пансионата. Спасатели вывели пенсионеров на свежий воздух. Некоторых пришлось выводить в автономных дыхательных аппаратах СИЗОД. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло 54 минуты. Сообщается, что огонь уничтожил вещи, находящиеся в хозяйственной комнате, где и возникло возгорание. За пределы этой комнаты огонь не вышел  и в целом пансионат практически не пострадал.

В Кривом Роге ночью горел дом престарелых: как это было (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Причина возникновения пожара пока остается неизвестной. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что США охватили сильные лесные пожарыПримерно 60 лесных пожаров возникло в западных штатах. В Сети были опубликованы страшные кадры с места происшествия. 

Также сайт сообщал о том, что в России в результате пожара в частном доме погибло пятеро детей и пожилая женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться. Подробнее читайте в нашем материале


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Источник: https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/32195.html
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