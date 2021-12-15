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В Кривом Роге чиновник станцевал с елкой на голове (ВИДЕО)

Таким образом, работник райисполкома поддержал флешмоб руководителя.

сегодня, 20:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В Кривом Роге уже готовятся к встрече Нового года. Местные чиновники подняли праздничное настроение, исполнив зажигательный танец с елкой, которую чиновник разместил на своей голове.

В Кривом Роге чиновник станцевал с елкой на голове (ВИДЕО)

Человек стал звездой сети (фото из открытых источников)

Новогодний видеоролик выложили в соцсетях на своей странице сотрудники организационного отдела Саксаганского райисполкома города Кривой Рог.

Номер начался танцем чиновниц в праздничных платках под сопровождение композиции Потапа "Здравствуй опа Новый год". Но внимание зрителей приковано к единственному криворожцу – главному специалисту этой местной структуры. Самодеятельный артист начал свой танец, надев шляпу в форме елки, затем активно начал приплясывать, исполнив танцевальные па и живо двигая руками и ягодицами.

Оказывается, это была инициатива руководства этого местного учреждения по созданию своей уникальной елки и фото возле нее, которую дружно поддержали специалисты райисполкома.

Напомним, в "Комментариях" сообщается, что сеть впечатлила спортивная бабушка в Одессе. В городе Одесса две местные пенсионерки, находясь на спортплощадке, показывали выносливость, свой бодрый дух, несмотря на возраст и то, как всем нужно дружить со спортом. Видеоролик, где уважаемые одесситки, выполняют на свежем воздухе разные спортивные упражнения. Автор этого видео фрагмента сопровождал его короткой ремаркой: "Оцените, что вытворяют одесские бабушки в 7 утра". На видео две уважаемые одесситки, начинающие свой новый день со спортивных занятий. Они пришли на свою спортивную площадку. Каждая из горожанок нашла себе тренажер по вкусу и занималась на нем, выполняя спортивные упражнения. Они быстро двигались, особенно активно отрабатывали любимые упражнения.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1707487436116556
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