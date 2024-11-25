В Красном море затонуло судно с несколькими десятками человек на борту

Экипаж судна Sea Story рано утром подал сигнал бедствия, сообщил губернатор региона, генерал-майор Амр Ханафи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

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Некоторых выживших обнаружили неподалеку от прибрежного города Марса-Алам, популярного среди дайверов и других туристов. Их должны эвакуировать на самолете и фрегате, а также обеспечить медицинскую помощь. Из каких стран прибыли туристы, пока не уточняется.

По словам Ханафи, яхта вышла из порта Галиб вчера и должна была прибыть в пятницу в Хургаду. На борту находился 31 турист и экипаж из 14 человек.

Спасатели совместно с военно-морскими силами продолжают поиски других людей, сообщил Ханафи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Кот случайно убил своего хозяина россиянина

В Ленинградской области России произошел трагический инцидент с 55-летним мужчиной, погибшим из-за несчастного случая. Несмотря на то, что обстоятельства смерти кажутся странными, предварительные выводы исключают уголовный характер, а смертельное ранение россиянину нанес именно его кот.

По данным следствия, 22 ноября мужчина вернул своего кота домой после его отсутствия. Животное потерялось, и его возвращение стало для владельца радостным событием, которым он поделился со своей женой по телефону.

По этому поводу мужчина решил поиграть с котом. Когда мужчина играл со своим любимцем, кот случайно поцарапал ногу россиянину, повредив вену. Жена мужчины была на работе, поэтому не смогла помочь ему. Из-за сильного кровотечения владелец обратился за помощью к соседу, который сразу обратился в полицию и вызвал медиков. Когда скорая прибыла в дом пострадавшего, врачи констатировали его смерть, а полиция подтвердила, что преступный характер происшествия исключен.