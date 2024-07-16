В Кракове напали на подростка из Украины: юноше отрезали палец

В Кракове группа мужчин напала на 17-летнего украинского подростка, отрезав ему палец и сильно травмировав голову во время отдыха возле местного водоема. Об этом сообщило польское издание yavp.pl.

Жестокое нападение в Кракове: украинскому подростку отрезали палец

В субботу вечером, когда 17-летний Ярослав и его друзья отдыхали на берегу озера, их внезапно остановила группа из четырех мужчин, которые требовали от подростков сигареты. После отказа, мужчины начали агрессивно себя вести.

Мать Ярослава рассказала журналистам, что ее сын попытался защитить своих друзей. Во время схватки нападавшие использовали слезоточивый газ и холодное оружие — мачете, которым отрезали палец парню и нанесли ему тяжелые удары по голове.

После нападения Ярослав прыгнул в воду, где ему удалось избежать нападавших, которые после этого скрылись с места происшествия. Сейчас он находится в больнице, где врачи борются за его здоровье.

Полиция Кракова активно работает над установлением личностей преступников и уже объявила, что ищет свидетелей инцидента. Сотрудники правоохранительных органов призывают всех, кто мог видеть или слышать что-то подозрительное, сообщить правоохранителям.





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