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В Кировоградской области школьник избил одноклассницу: другие дети все снимали на видео

Сцену издевательства над девочкой снимали на видео ее ровесники

2 декабря 2021, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В населенном пункте Александровка Кировоградской области подросток бросился с кулаками на свою сверстницу. Он копал одноклассницу ногами, нанося удары по всему телу и целил кулаками в голову. Это шокирующее происшествие случилось в местном образовательном учреждении. Об этом сообщает "Точка доступа".

В Кировоградской области школьник избил одноклассницу: другие дети все снимали на видео

Остальные дети все снимали на видео (фото из открытых источников)

Сцену издевательства над девочкой снимали на видео ее ровесники, затем они выложили отснятое в социальных сетях.

Школьница даже не оборонялась. Одноклассники только пускали смешки, за ровесницу так никто и не вступился. По какой причине произошло происшествие тоже невыясненно.

Как отметил руководитель отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции Кировоградского региона Сергей Бочарников, их никто не информировал об этом инциденте. Молчат как педагоги, так и родители потерпевшей. Но полицейские уже проводят проверку.

По его словам, идет проверка этого факта. Нужно установить учащихся, в каком классе они учатся и почему возникла потасовка. Когда девочка получила телесные повреждения. Если ребенок избил другого ребенка, то сведения будут внесены в ЕРДР. Если даже претензий у одной стороны нет к другой, то инцидент все равно произошел, его обнародовали. Именно поэтому наши сотрудники будут принимать меры административного влияния к родителям этих школьников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мертвой. Как стало известно, в ночь на 15 августа в селе Кетрисановка в Кропивницком районе исчезла 16-летняя девушка по имени Виктория Макаренко. Отец потерпевшей рассказал, что в ту ночь она ночевала в одной комнате со сводной сестрой. Девочка проснулась ночью и обнаружила, что Виктории нет рядом.



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Источник: https://dostyp.com.ua/novini/na-kirovoghradshchini-shkoliar-pobiv-odnoklasnitsiu-politsiia-provodit-pierievirku-vidieo?fbclid=IwAR3kL8ODcUCPmdp9a025zKVPVZi3FwtDl0txAIFyCJ_poHFzbWVVMhZ5qBI
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