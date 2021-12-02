В Кировоградской области школьник избил одноклассницу: другие дети все снимали на видео



















В населенном пункте Александровка Кировоградской области подросток бросился с кулаками на свою сверстницу. Он копал одноклассницу ногами, нанося удары по всему телу и целил кулаками в голову. Это шокирующее происшествие случилось в местном образовательном учреждении. Об этом сообщает "Точка доступа".

Остальные дети все снимали на видео (фото из открытых источников)

Сцену издевательства над девочкой снимали на видео ее ровесники, затем они выложили отснятое в социальных сетях.

Школьница даже не оборонялась. Одноклассники только пускали смешки, за ровесницу так никто и не вступился. По какой причине произошло происшествие тоже невыясненно.

Как отметил руководитель отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции Кировоградского региона Сергей Бочарников, их никто не информировал об этом инциденте. Молчат как педагоги, так и родители потерпевшей. Но полицейские уже проводят проверку.

По его словам, идет проверка этого факта. Нужно установить учащихся, в каком классе они учатся и почему возникла потасовка. Когда девочка получила телесные повреждения. Если ребенок избил другого ребенка, то сведения будут внесены в ЕРДР. Если даже претензий у одной стороны нет к другой, то инцидент все равно произошел, его обнародовали. Именно поэтому наши сотрудники будут принимать меры административного влияния к родителям этих школьников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мертвой. Как стало известно, в ночь на 15 августа в селе Кетрисановка в Кропивницком районе исчезла 16-летняя девушка по имени Виктория Макаренко. Отец потерпевшей рассказал, что в ту ночь она ночевала в одной комнате со сводной сестрой. Девочка проснулась ночью и обнаружила, что Виктории нет рядом.





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