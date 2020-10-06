В Киевской области упал самолет: есть жертвы

В понедельник, 5 октября, рядом с селом Победа Барышевского района Киевской области упал и загорелся самолет. Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Украины.

"Это был самолет, управляемый пилотами авиационно технического клуба. Более того, он был сделан кустарным способом. Это на данный момент и рассматривается как основная причина аварии. Оба пилоты, 46 и 55 лет, погибли на месте. На данный момент экспертиза выясняет, что случилось на самом деле", — заявляют в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части третьей статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Комментарии" публиковали основную причину крушения военного самолета под Харьковом.

По сообщениям главы области, диспетчер ответил не сразу якобы потому, что в этот момент сажал другой борт. По мнению Кучера, на данный момент это одна из главных версий авиакатастрофы и акценты следствия будут смещаться именно на эти факты.







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