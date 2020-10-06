В Киевской области упал самолет: есть жертвы

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Владимир Лавский
В понедельник, 5 октября, рядом с селом Победа Барышевского района Киевской области упал и загорелся самолет. Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части третьей статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Ранее "Комментарии" публиковали основную причину крушения военного самолета под Харьковом.
По сообщениям главы области, диспетчер ответил не сразу якобы потому, что в этот момент сажал другой борт. По мнению Кучера, на данный момент это одна из главных версий авиакатастрофы и акценты следствия будут смещаться именно на эти факты.
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