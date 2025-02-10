В Киевской области подростки выпили литр водки и запили энергетиком: что с ними стало (ВИДЕО)

В Ирпене на Киевщине подростки выпили литр водки на двоих и запили энергетиком Revo: из-за этого они чуть не умерли посреди улицы. Об этом сообщают местные каналы.

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Сообщается, что детей без сознания, которые лежали прямо на улице, нашли военные, оказали доврачебную помощь и вызвали скорую.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что подобный случай произошел на Днепропетровщине. Так, на Днепропетровщине в одном из поселков Самаровского района (быв. Новомосковский) медикам позвонила обеспокоенная женщина, с просьбой оказать медицинскую помощь ее несовершеннолетнему сыну, у которого она заподозрила отравление неизвестным веществом.

Событие произошло 3 февраля, немедленно по вызову выехала ближайшая бригада Новомосковской станции ЭМП – структурного подразделения КП "ОЦЭМП" и МК "ДОС".

"По словам 14-летнего пациента, его состояние ухудшилось после прогулки с друзьями, когда они выпили около 10! бутылок напитка Revo . Как следствие – у парня неуемная рвота, головокружение, кратковременная потеря сознания и галлюцинации. Все время транспортировки. Уже в состоянии средней тяжести бригада ЭМП госпитализировала подростка в сопровождении матери в КП "РМЦРЗ "ДОС", — сообщила Татьяна Есич.

Медик подчеркнула, что необходимо быть более внимательными к своим "взрослым" детям, профилактировать и уберечь их от несчастных случаев.