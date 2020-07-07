В Киеве жена Игоря Бурмы напала на прохожего: женщину не смогла успокоить даже полиция (видео)

Игорь Бурма. Фото: из открытых источников

Супруга бизнесмена Игоря Бурмы Жанна Ткаченко попала в скандальную историю с видео, на котором она с криками и угрозами нападала на прохожего, пытающегося снять ее на видео. На помощь пришлось вызывать даже полицию. Соответствующую видеозапись опубликовал в Facebook Даниил Колар.





Судя по записи, женщина крайне агрессивно общалась с человеком, снимающим ее на видео. В какой-то момент Ткаченко бросила в автора кирпич и, судя по всему, нанесла ему травму.

В финальном кадре записи можно увидеть, что на место происшествия приехал экипаж патрульной полиции. Прямо на глазах правоохранителей Жанна Ткаченко продолжала сыпать угрозами в адрес снимающего и в конце концов ударила палкой по камере, выбив устройство из рук.

Полицейские, судя по видеозаписи, никак не отреагировали на происшествие, молча сели в автомобиль и уехали, несмотря на просьбы автора видео принять у него заявление по факту повреждения телефона.

Добавим, что в течение всего конфликта рядом с Ткаченко находился ее супруг Игорь Бурма, который никак не вмешивался в происходящее.





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