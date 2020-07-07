kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.07.2020

BTC/USD

9273.01

ETH/USD

239.11

LTC/USD

43.53

НБУ 07.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Киеве жена Игоря Бурмы напала на прохожего: женщину не смогла успокоить даже полиция (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве жена Игоря Бурмы напала на прохожего: женщину не смогла успокоить даже полиция (видео)

Патрульная полиция Киева не стала задерживать супругу Игоря Бурмы, несмотря на ее крайне агрессивного поведение

сегодня, 19:07
Автор:

Комментарии
В Киеве жена Игоря Бурмы напала на прохожего: женщину не смогла успокоить даже полиция (видео)

Игорь Бурма. Фото: из открытых источников

Супруга бизнесмена Игоря Бурмы Жанна Ткаченко попала в скандальную историю с видео, на котором она с криками и угрозами нападала на прохожего, пытающегося снять ее на видео. На помощь пришлось вызывать даже полицию. Соответствующую видеозапись опубликовал в Facebook Даниил Колар. 


Судя по записи, женщина крайне агрессивно общалась с человеком, снимающим ее на видео. В какой-то момент Ткаченко бросила в автора кирпич и, судя по всему, нанесла ему травму. 

В финальном кадре записи можно увидеть, что на место происшествия приехал экипаж патрульной полиции. Прямо на глазах правоохранителей Жанна Ткаченко продолжала сыпать угрозами в адрес снимающего и в конце концов ударила палкой по камере, выбив устройство из рук.

Полицейские, судя по видеозаписи, никак не отреагировали на происшествие, молча сели в автомобиль и уехали, несмотря на просьбы автора видео принять у него заявление по факту повреждения телефона. 

Добавим, что в течение всего конфликта рядом с Ткаченко находился ее супруг Игорь Бурма, который никак не вмешивался в происходящее.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!