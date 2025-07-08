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В Киеве заметили людей со свастикой на одежде и флагах: что известно

Иностранцы со свастикой прогуливались по Киеву

8 июля 2025, 22:33
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Недилько Ксения

В сети распространилось видео, на котором видно, как мужчина в футболке с нацистской символикой на улице демонстрирует флаг со свастикой. Полиция Киева отреагировала на информацию в Интернете и провела проверку.

В Киеве заметили людей со свастикой на одежде и флагах: что известно

В Киеве заметили людей со свастикой на одежде и флагах: что известно

Полицейские установили личность нарушителя – им оказался 27-летний иностранец. Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, также одетым в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима.

Следователи задержали обоих фигурантов в порядке статьи 208 УК Украины. Во время обыска по их месту проживания в съемной квартире полицейские изъяли вещественные доказательства – одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве заметили людей со свастикой на одежде и флагах: что известно - фото 2
В Киеве заметили людей со свастикой на одежде и флагах: что известно - фото 3
В Киеве заметили людей со свастикой на одежде и флагах: что известно - фото 4
В Киеве заметили людей со свастикой на одежде и флагах: что известно - фото 5

                                                                                                          

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве молодежь каталась на лимузине под российскую музыку: что они рассказали в полиции.

Во время общения 22-летний киевлянин рассказал, что оригинал видео был без музыки, а уже публикуя его в Тик-Ток, он ради хайпа решил добавить песни российского исполнителя.



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