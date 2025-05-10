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В Киеве задержали «вора в законе» Умку – СМИ

СБУ в Киеве провела задержание «вора в законе» Умки – СМИ

сегодня, 21:38
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Недилько Ксения

Сегодня днем в Киеве задержали "вора в законе" Сергея Олейника, по прозвищу Умка. Об этом сообщают журналисты hromadske со ссылкой на собственные источники.

В Киеве задержали «вора в законе» Умку – СМИ

Задержание в Киеве. Фото: hromadske

При задержании сотрудникам СБУ Олейника из его бронированного автомобиля демонтировали незаконные спецсигналы. Как пояснил источник, они были установлены на бронированный автомобиль Умки заводом-производителем, без получения разрешений на их использование от украинских правоохранителей.

По словам собеседника издания, Олейнику и его частным охранникам "достаточно аргументированно объяснили, что они чувствовать себя свободно в Украине не будут".

В Службе безопасности Украины журналистам сообщили, что постоянно проводят комплекс контрразведывательных мероприятий, направленных на системное противодействие организованной преступности, однако не подтвердили и не опровергли задержание Олейника.

"Любая деятельность, вредящая национальной безопасности государства будет и дальше получать жесткую реакцию от СБУ", — отметили в спецслужбе.

По данным других СМИ, Олейника якобы задержали утром 10 мая и доставили в СИЗО на Аскольдовом переулке в Киеве.

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В Киеве задержали «вора в законе» Умку – СМИ - фото 3
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В Киеве задержали «вора в законе» Умку – СМИ - фото 5

Фото: hromadske

Напомним, что на праздновании дня рождения партнера владельца PariMatch были отмечены высокопоставленные правоохранители, бизнесмены и злодей в законе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на расследование "Украинской правды".

В расследовании отмечается, что 1 марта в одном из столичных ресторанов праздновал свой день рождения Константин Коломиец, являющийся совладельцем клуба единоборств "Динамо". По информации УП, он также занимается предоставлением частной охраны, в частности заботится об охране владельца PariMatch Сергея Портнова.

День рождения спортсмена посетили сразу три высокопоставленных чиновника СБУ — председатель экономического управления СБУ Анатолий Лойф, его предшественник, а ныне подследственный НАБУ Артем Шило и генерал Илья Витюк — бывший глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины. Стоит отметить, что Анатолий Лойф покинул день рождения вместе с адвокатом Мельником, являющимся бизнес-партнером злодея в законе "Нарика" Александра Петровского.



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