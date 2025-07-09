В Киеве водитель покусал полицейских во время проверки документов (ВИДЕО)

В Киеве случился курьезный случай, когда во время проверки документов водитель внезапно начал кусать полицейских, попытавшихся открыть дверь автомобиля, в котором находился мужчина.

В Киеве водитель покусал полицейских. Фото из открытых источников

В социальных сетях распространилось видео с конфликтом между водителем и полицейскими. На видео, снятого с салона авто, мужчина 30-40 лет разговаривает с двумя полицейскими через открытое окно. Запись началась с момента, когда полицейские уже остановили автомобиль и потребовали документы.

"Решением Верховного Суда Украины, обязательным к исполнению... поэтому хотел бы отметить, что сначала доказательства, потом документы", — говорит водитель.

Поскольку видео обрезано, поэтому окончательно непонятно, по какой причине полицейские просят документы у водителя. Однако в диалоге возникает вопрос о том, пользуется ли водитель приложением "Резерв+", на что тот отвечает "нет".

В конце концов, водитель заявляет, что должен связаться с адвокатом и в этот момент происходит столкновение между ним и правоохранительными органами. В нем водитель сначала кусает за пальцы одного полицейского, а затем второго за руку.

Посмотреть видео, где мужчина кусает полицейских в Киеве, можно ниже:

Чем кончился конфликт неизвестно. Полиция не давала комментариев по этому курьезному случаю с водителем, покусавшим обоих мужчин в форме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, обязаны ли водители передавать документы в руки полицейским. Что о таких случаях говорят адвокаты.

Также "Комментарии" писали о том, на какие три вопроса полицейского никогда не стоит отвечать, иначе могут быть проблемы.