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В Киеве поймали Гитлера

Террористическая организация во главе с Гитлером пропагандировала нацистские идеи

сегодня, 19:00
Автор:

Кириєнко Анна

В Киеве задержали членов неонацистской террористической группы вместе с главарем. Об этом сообщили на официальном сайте Службы безопасности Украины.

В Киеве поймали Гитлера

СБУ задержали Гитлера и его террористическую организацию. Фото: lenta.ru

Члены преступной организации — последователи австралийского террориста Брентона Тарранта, который убил около 50 мусульман.

В ходе расследования правоохранители установили, что лидера террористической группировки зовут "Гитлер". Именно он координировал работу группы и распространял нацистские призывы в интернете.

В частности, "Гитлер" распространял "Манифест" Брентона Тарранта, который призывал к насилию. Текст был переведен на украинский и русский языки.

Факты и доказательства, найденные в ходе следственных действий указывают на причастность мужчины к преступной деятельности.

Правоохранителями было изъято листовки "манифеста" и технику, с которой злоумышленники распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Сейчас решается дальнейшая судьба преступников. Главарю террористов выдано подозрение в совершении преступления по статье 27 (виды соучастников) и 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/u-kyievi-sbu-prypynyla-diialnist-neonatsystskoho-terorystychnoho-uhrupovannia
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