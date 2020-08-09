kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.08.2020

BTC/USD

11888.42

ETH/USD

397.38

LTC/USD

58.92

НБУ 11.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Киеве похоронили сына Виктора Павлика: скорбящий артист выложил в сеть памятное видео
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве похоронили сына Виктора Павлика: скорбящий артист выложил в сеть памятное видео

На видеоролике сын Павел впервые и в последний раз признается в любви к своему отцу

9 августа 2020, 16:39 comments2635
Автор:

Екатерина Белоброва
В Киеве похоронили сына Виктора Павлика: скорбящий артист выложил в сеть памятное видео

Сегодня  в Киеве прошли похороны 21-летнего Павла Павлика, сына заслуженного артиста Украины, который скончался в борьбе с раком. Отец Виктор Павлик опубликовал в память о нем трогательное видео в своем Instagram.

На видео артист объединил два ключевых события в жизни молодого человека: когда он был еще совсем малышом и впервые вышел на сцену к папе, а также один из последних дней его жизни в хосписе. На обоих кадрах Павел говорит, что любит своего отца. 

Подписчики отреагировали на памятный ролик сочувственно и принося скорбящему отцу соболезнования. 

Отметим, что Виктор Павлик поддерживал теплые отношения с сыном Павлом, несмотря на то, что разошелся с его матерью и в первые дни не давал комментариев по поводу его смерти. Долгие годы он всячески поддерживал его в борьбе с раком костного мозга. 

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что новая супруга Виктора Павлика отреагировала на смерть пасынка лаконично и драматично.

"Я не знаю, какие тут можно подобрать слова. Это больно", - написала на своей странице в соцсети Екатерина Репяхова. Текст она оставила в истории на черном фоне. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!