В Киеве похоронили сына Виктора Павлика: скорбящий артист выложил в сеть памятное видео

Сегодня в Киеве прошли похороны 21-летнего Павла Павлика, сына заслуженного артиста Украины, который скончался в борьбе с раком. Отец Виктор Павлик опубликовал в память о нем трогательное видео в своем Instagram.

На видео артист объединил два ключевых события в жизни молодого человека: когда он был еще совсем малышом и впервые вышел на сцену к папе, а также один из последних дней его жизни в хосписе. На обоих кадрах Павел говорит, что любит своего отца.

Подписчики отреагировали на памятный ролик сочувственно и принося скорбящему отцу соболезнования.

Отметим, что Виктор Павлик поддерживал теплые отношения с сыном Павлом, несмотря на то, что разошелся с его матерью и в первые дни не давал комментариев по поводу его смерти. Долгие годы он всячески поддерживал его в борьбе с раком костного мозга.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что новая супруга Виктора Павлика отреагировала на смерть пасынка лаконично и драматично.

"Я не знаю, какие тут можно подобрать слова. Это больно", - написала на своей странице в соцсети Екатерина Репяхова. Текст она оставила в истории на черном фоне.

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