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В Киеве подожгли авто, купленное журналистами для военных: стало известно, кто совершил поджог (ФОТО)

Какое наказание грозит студенту за поджог автомобиля

сегодня, 17:15
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Кречмаровская Наталия

В регионах Украины участились поджоги автомобилей военных. Очередной поджог разоблачили полицейские Киева. За совершение преступления задержан 16-летний студент. Вероятно, он поджег автомобиль, который журналисты приобрели для военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

В Киеве подожгли авто, купленное журналистами для военных: стало известно, кто совершил поджог (ФОТО)

Поджог автомобиля. Фото Национальной полиции

Правоохранители установили, 16-летний студент колледжа согласился на сотрудничество с российскими кураторами и согласился выполнить "заказ". Для этого он приехал из Черкасской области в Киев. Именно в столице и планировал совершить преступление. За поджог автомобиля ему пообещали вознаграждение – 1000 долларов, однако юноша может получить суровое наказание.

“Своей целью нарушитель избрал автомобиль Киа, который приобрели журналисты интернет-издания, и планировали в ближайшее время передать военной бригаде ВСУ. Ночью нарушитель облил легковоспламеняющейся смесью транспортное средство и поджег его, снимая свое преступление на видео, как доказательство выполненной "работы", — рассказали в полиции. В полиции отметили, что обещанные деньги российские кураторы так и не отправили.

В Киеве подожгли авто, купленное журналистами для военных: стало известно, кто совершил поджог (ФОТО) - фото 2
В Киеве подожгли авто, купленное журналистами для военных: стало известно, кто совершил поджог (ФОТО) - фото 3
В Киеве подожгли авто, купленное журналистами для военных: стало известно, кто совершил поджог (ФОТО) - фото 4

Несовершеннолетнего поджигателя задержали оперативники полиции и СБУ. Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Подозреваемому грозит наказание – до восьми лет заключения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице проректор вузов брал взятки за помощь в получении отсрочки.




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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-kyieva-spilno-z-sbu-zatrymaly-16-richnoho-studenta-za-pidpal-avto-iake-zhurnalisty-prydbaly-dlia-viiskovykh
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