В Киеве подожгли авто, купленное журналистами для военных: стало известно, кто совершил поджог (ФОТО)

В регионах Украины участились поджоги автомобилей военных. Очередной поджог разоблачили полицейские Киева. За совершение преступления задержан 16-летний студент. Вероятно, он поджег автомобиль, который журналисты приобрели для военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



Поджог автомобиля. Фото Национальной полиции

Правоохранители установили, 16-летний студент колледжа согласился на сотрудничество с российскими кураторами и согласился выполнить "заказ". Для этого он приехал из Черкасской области в Киев. Именно в столице и планировал совершить преступление. За поджог автомобиля ему пообещали вознаграждение – 1000 долларов, однако юноша может получить суровое наказание.

“Своей целью нарушитель избрал автомобиль Киа, который приобрели журналисты интернет-издания, и планировали в ближайшее время передать военной бригаде ВСУ. Ночью нарушитель облил легковоспламеняющейся смесью транспортное средство и поджег его, снимая свое преступление на видео, как доказательство выполненной "работы", — рассказали в полиции. В полиции отметили, что обещанные деньги российские кураторы так и не отправили.

Несовершеннолетнего поджигателя задержали оперативники полиции и СБУ. Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Подозреваемому грозит наказание – до восьми лет заключения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в столице проректор вузов брал взятки за помощь в получении отсрочки.



