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В Киеве пенсионерка скалкой забила насмерть своего мужа

71-летнюю женщину приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство мужчины скалкой.

сегодня, 14:05
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Автор:
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Slava Kot

В Киеве 71-летнюю женщину приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство своего 82-летнего мужа. Преступление произошло еще в феврале 2019 года, но приговор был оглашен только сейчас.

В Киеве пенсионерка скалкой забила насмерть своего мужа

Пенсионерка скалкой убила мужчину. Фото из открытых источников

Как сообщает Киевская городская прокуратура, суд установил, что во время ссоры дома женщина нанесла своему мужу по меньшей мере 18 ударов по голове скалкой. В результате полученных травм он скончался. Супруги прожили в официальном браке пять лет, однако накануне мужчина подал документы на развод.

Сама же обвиняемая рассказывала другую версию событий. По ее словам, она нанесла всего два удара в ответ на агрессию мужчины. Пенсионерка также отметила, что ее муж в последнее время злоупотреблял алкоголем и имел, по ее словам, "извращенные фантазии".

"По ее версии, в тот день утром она собиралась на работу, а мужчина начал ссору и ударил ее ногой в спину. В ответ она нанесла ему два удара по голове скалкой, которую впоследствии выбросила в мусор и вынесла его из квартиры", — сообщает прокуратура.

После этого женщина ушла на работу, а тела мужчины обнаружила его родственница, пришедшая домой после отсутствия ответа на звонки.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Обвиняемую приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве фотограф задушил модель. Преступник и жертва оказались гражданами РФ в розыске.

Также "Комментарии" писали, что в центре Киева обнаружили контейнер с 10 тоннами человеческих костей. Полиция выяснила, кому они принадлежат.



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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=389189
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