В Киеве ночью избили военного митрополита: нападение могло быть спланировано

Сегодня ночью неизвестные избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который прибыл в Киев по приглашению "Крымской Платформы". Об этом первым в своем телеграмм-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает портал "Комментарии".

Кроме того, он служит в церкви, Климент также является военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

По словам Климента, по приезду в Киев, около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека у монастыря остановили его и начали избивать.

Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!"

Поэтому, как считает Климент, нападение было спланировано.

Также об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения.





"Правоохранителям стоит разобраться в ситуации, не исключено, что обидчиков владыки сняли так же, как снимают поджигателей военных машин", — отметил журналист.

Уже сегодня утром Нацполиция сообщила, что устанавливаются обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре столицы.

"Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграм-каналов было указано, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ.

Указанное событие зарегистрировано, идет проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим и выясняет все обстоятельства. Дополнительную информацию предоставим впоследствии", – сообщили в полиции.