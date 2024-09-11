В Киеве неэффективно тратят миллионы евро: от Кличко требуют объяснений

В столице тратят миллионы евро на закупку оборудования, которое потом не используется. Доктор экономических наук, заместитель Министра образования и науки Украины, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил об очередной махинации киевских городских властей, сообщает портал "Комментарии".



Речь идет о закупке оборудования. По словам депутата, "Киевский метрополитен" в 2023 году приобрел оборудование на сумму 5,3 млн евро. Закупку финансировали на средства городского бюджета. Еще один договор на 6,5 млн евро предприятие заключило в 2024 году. Однако на этом планы закупок не заканчиваются. Депутат сообщил, что уже готовится новый тендер на 9,9 млн евро.

По мнению Андрея Витренко, если такие сумасшедшие средства тратят во время войны, то они должны тратиться на приоритетные цели. Однако цинизм этих закупок состоит в том, что средства потрачены, оборудование куплено, но оно не используется и остается на складах.

Почему такие закупки стали приоритетом во время боевых действий, когда деньги городской громады могли бы быть направлены на медицину, оборону или на обслуживание того же метро, чтобы проводить текущие ремонты и не доводить подземку до аварий и закрытия станций? Команда Кличко должна объяснить эти расходы и обосновать их необходимость. В противном случае это очередной пример истощения бюджета, разбазаривания средств и торможения развития столицы”, — убежден депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве продолжают покупать саженцы и луковицы цветов. Соответствующий тендер был объявлен компредприятием Святошинского района. Сколько средств планируют потратить, читайте по ссылке.