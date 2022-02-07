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В Киеве напали и жестоко избили советника Венедиктовой: что известно о состоянии Зураба Адеишвили

Правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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  В городе Киев на одной из улиц незнакомцы нанесли прохожему тяжелые повреждения и убежали. 49-летнего пострадавшего отвезли в больницу. Он оказался советником генпрокурора Венедиктовой. Об этом сообщает отдел коммуникаций столичной полиции.

В Киеве напали и жестоко избили советника Венедиктовой: что известно о состоянии Зураба Адеишвили

Зураб Адеишвили (фото из открытых источников)

По обнародованной на сайте полиции города Киева информации, в понедельник 7 февраля медики проинформировали столичных полицейских, что в одну из больниц города госпитализировали прохожего, ставшего жертвой неизвестных преступников. На место происшествия выехали представители следственно-оперативной группы.

Уже установлено, что 49-летнего потерпевшего, занимающего должность помощника генпрокурора, избили четверо незнакомых ему людей. Оставив свою жертву, они скрылись с места драки.

Как отмечают полицейские, это событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Сейчас полицейские проводят розыск злоумышленников, необходимые следственные действия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Когда проверка закончится, событию предоставят соответствующую правовую квалификацию.

По информации издания Obozrevatel, обнародовавшего ее из своих источников, в центре столицы пострадал советник генпрокурорки Украины Зураб Адеишвили.

Сотрудник Генеральной прокуратуры находился на улице в то время, когда к нему подошли агрессивные незнакомцы. Они переспросили его имя и фамилию. Представители уличной банды с репликой "Получай за наш народ!" бросились его молотить кулаками

К слову, сотрудник украинской Генпрокуратуры Зураб Адеишвили ранее, во время правления Михеила Саакашвили, был в числе его ближайших соратников. С 2004 года занимал в Грузии должность генерального прокурора. После поражения Саакашвили на президентских выборах 2012 года он уехал из страны вместе со всеми преданными членами команды Саакашвили.

Как утверждают информаторы другого издания – "Украинской правды", этот инцидент тесно связан с его грузинским периодом работы.

Сейчас личное состояние Зураба Адеишвили удовлетворительное, за ним в больнице присматривают столичные медики.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Венедиктова рассказала, почему не арестовали Медведчука.


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/policziya-kijeva-vstanovlyuje-obstavini-napadu-na-pomichnika-genprokurora/?fbclid=IwAR3-9fCF2VS2YeaCcd803pAc_hOoam5YrEvP_wcZLxkRNZXTAViOcQ4SYyA
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