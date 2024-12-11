В Киеве и области проводятся рейды полиции в некоторых поездах: Укрзализныця обратилась к пассажирам

Нацполиция при содействии Укрзализныци проводит следственные действия по делу злоупотреблений чиновников с международными пассажирскими перевозками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НПУ.

Работа полиции на железной дороге. Фото: НПУ

Речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзализныци при обслуживании и осуществлении перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительному ущербу и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.

Ранним утром оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киева и работники Соломенской окружной прокуратуры с привлечением сотрудников Департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця" проводят следственные действия по местам проживания причастных к уголовным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения УЗ.

Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.

" Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и содействовать правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей. Все подробности будут обнародованы после завершения следственных действий ", – подчеркивают в полиции.

Укрзализныця также подтвердила, что проводятся обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания.

" Просим прощения у пассажиров за возможные неудобства (ограничение доступа, дополнительные проверки или задержки движения), делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Все обстоятельства этой операции будут сообщены впоследствии совместно Национальной полицией Украины и Укрзализныцей ", – добавили в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на период с 15 декабря по 13 января Укрзализныця временно меняет расписание движения. По техническим причинам три популярных поезда – № 8/7 Одесса – Харьков, № 148/147 Одесса – Киев и № 774/773 Киев – Шостка – не будут курсировать. Компания объясняет, что такие коррективы необходимы для безопасности пассажиров и более качественного обслуживания.