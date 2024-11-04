logo

BTC/USD

68915.38

ETH/USD

2473.76

LTC/USD

67.02

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО)

Всего без света из-за непогоды уже более 74 населенных пунктов по Украине

сегодня, 14:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Из-за шквального ветра в Киеве и Днепре продолжают падать деревья и другие элементы благоустройства и инфраструктуры.

В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО)

Упавшее дерево в Киеве. Фото: Киевская служба спасения

Так, в Днепровском районе столицы по улице Березняковской дерево упало на фасад дома и оказалось на газовой магистрали многоэтажки. Спасатели КАРС смогли убрать сваленное дерево и освободить газовую трубу.

В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

В Днепре на проспекте Александра Поля из-за сильного ветра остановка упала на людей. Под конструкцией оказались две женщины. Их уже вытащили спасатели.

Заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС Иван Васючков отметил, что эта остановка, построенная еще в 90-х годах, планировалась к замене, но из-за введения военного положения программа обновления не получила финансирования.

По информации Нацполиции, пострадавшие не подавали никаких заявлений. Впрочем, они имеют право обратиться в соответствующую комиссию по возмещению ущерба в городском совете Днепра.

Коммунальные службы уже работают на месте ЧС и уже ликвидируют последствия непогоды.

В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Кроме того, в Днепре сломало ветром два гигантских билборда. Чудом никто не пострадал.

Один рекламный щит сломало возле ТРЦ "Караван", другой на проспекте Калнышевского.

По данным местных пабликов, оба щита продолжают висеть на безумном ветре даже не огражденные лентой.

В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

По городу очень много сломанных веток, поврежденных автомобилей, в результате шквального ветра.

В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7
В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО) - фото 8

Отметим, что в результате сильного шторма, прошедшего отдельными регионами Украины, на утро было обесточено 74 населенных пункта в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

Энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения, однако ситуацию усложняют неблагоприятные погодные условия, которые, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться в течение суток.

Кроме того, в указанных регионах сохраняется высокая вероятность аварийных отключений света.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости