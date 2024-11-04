В Киеве и Днепре непогода валит деревья, рекламные щиты и остановки (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за шквального ветра в Киеве и Днепре продолжают падать деревья и другие элементы благоустройства и инфраструктуры.

Упавшее дерево в Киеве. Фото: Киевская служба спасения

Так, в Днепровском районе столицы по улице Березняковской дерево упало на фасад дома и оказалось на газовой магистрали многоэтажки. Спасатели КАРС смогли убрать сваленное дерево и освободить газовую трубу.

В Днепре на проспекте Александра Поля из-за сильного ветра остановка упала на людей. Под конструкцией оказались две женщины. Их уже вытащили спасатели.

Заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС Иван Васючков отметил, что эта остановка, построенная еще в 90-х годах, планировалась к замене, но из-за введения военного положения программа обновления не получила финансирования.

По информации Нацполиции, пострадавшие не подавали никаких заявлений. Впрочем, они имеют право обратиться в соответствующую комиссию по возмещению ущерба в городском совете Днепра.

Коммунальные службы уже работают на месте ЧС и уже ликвидируют последствия непогоды.

Кроме того, в Днепре сломало ветром два гигантских билборда. Чудом никто не пострадал.

Один рекламный щит сломало возле ТРЦ "Караван", другой на проспекте Калнышевского.

По данным местных пабликов, оба щита продолжают висеть на безумном ветре даже не огражденные лентой.

По городу очень много сломанных веток, поврежденных автомобилей, в результате шквального ветра.

Отметим, что в результате сильного шторма, прошедшего отдельными регионами Украины, на утро было обесточено 74 населенных пункта в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

Энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения, однако ситуацию усложняют неблагоприятные погодные условия, которые, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться в течение суток.

Кроме того, в указанных регионах сохраняется высокая вероятность аварийных отключений света.