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В Киеве двухлетний ребенок серьезно травмировался в частном садике

Ребенок получил серьезные ушибы головы

25 декабря 2024, 16:22
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Недилько Ксения

В полиции Киева приступили к расследованию по факту получения телесных повреждений 2-летним ребенком в частном детском саду на Троещине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве двухлетний ребенок серьезно травмировался в частном садике

Иллюстративное фото

Правоохранители установили, что вчера вечером во время пребывания в дошкольном заведении 2-летний мальчик упал на лестнице, ударившись головой, в результате чего получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости.

Малолетний был госпитализирован в больницу, где он находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

В заведении продолжаются следственные действия, досудебное расследование осуществляется по факту ненадлежащего исполнения обязанностей работниками дошкольного учреждения по охране жизни и здоровья детей, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писалчто в Одесской области произошла трагедия: погибли трое маленьких детишек. Предварительно установлено, что две девочки 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат по месту жительства, когда мать занималась домашними делами, употребили неизвестное вещество, от которого им вероятно стало плохо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Одесской области.

30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии и вызвала "скорую". Медики, диагностировав отравление неизвестным веществом, пытались спасти малышей, но, к сожалению, они скончались.                                          

В Киеве двухлетний ребенок серьезно травмировался в частном садике - фото 2
В Киеве двухлетний ребенок серьезно травмировался в частном садике - фото 3




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