В Киеве большой кусок дороги провалился под землю, заблокировав движение (видео)

На улице Петропавловской в Подольском районе Киева только что провалилась дорога. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в столице.

В Киеве под землю провалилиась дорога. Фото: джерело

Полицейские предупреждают водителей о том, что движение на этой улице ограничено и советуют выбирать другие маршруты.

Дорога перекрыта полностью, а огромная дыра простирается на всю ширину проезжей части. Асфальт треснул и просто провалился вниз, очевидно, что под дорогой накопилась пустота. К счастью, дорога провалилась именно тогда, когда автомобилей или прохожих на этом месте не было. Прямо рядом с провалом находится вход в коллектор, вероятно, именно из-за влажности внизу дорога не выдержала нагрузки и рухнула.

В комментариях киевляне пишут, что на этой улице были установлены целых три подряд лежащих полицейских на одном склоне, а саму дорогу ремонтировали частями, это также могло вызвать разрушение асфальтового покрытия.

На соседних улицах уже накапливаются пробки, люди в соцсетях шутят, что таким образом мэр Кличко открывает новую станцию метро.

"Классный мэр, и квесты каждый день разные".

"Тоннель в ад, или подземный переход новый?"

"На работу сегодня я смогу попасть только если такси найдет, как это объехать", — пишут киевляне.

Сейчас патрульная полиция сообщает, что на место вызвана бригада, ремонтировать дорогу. Впрочем, дорога на улице очень заснежена, и шансов отремонтировать ее в ближайшее время немного. Кроме того, в соцсетях сообщают, что работники ЖКХ были осведомлены о возможности такого развития событий, ведь дорога проходит прямо над коммуникациями, которые были построены уже 70 лет назад.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во время пандемии было отремонтировано много дорог за деньги Фонда борьбы с коронавирусом.





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