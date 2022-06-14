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В Карпатах мужчина сорвался с 80-метровой высоты и выжил: подробности

В Карпатах мужчине удалось выжить после падения с 80-метровой высоты

сегодня, 19:37
Автор:

Лиля Воробьева
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  30-летний житель населенного пункта Ясиня Раховского района на Закарпатье, проходя со знакомыми туристическим маршрутом, что в районе полонины Драгобрат, недалеко от горы Близница, оступился на снежном карнизе. Эта ошибка чуть не стоила ему жизни, ведь турист падал с 80-метровой высоты. Но благодаря своевременной помощи спасателей молодой житель региона остался жив.

В Карпатах мужчина сорвался с 80-метровой высоты и выжил: подробности

В Карпатах мужчине удалось выжить после падения с 80-метровой высоты (фото: ГСЧС)

Об этом во вторник, 14 июня, информируют представители пресс-служб ГСЧС Закарпатской области.

По обнародованной информации, вчера местные чрезвычайники уже после обеда получили сигнал о том, что на долине Драгобрат, недалеко от горной вершины Близница, травмировался и ждет помощи житель области. Об этом спасателям по телефону проинформировали его стоящие рядом товарищи, когда он оступился на снежном карнизе и полетел вниз метров 80.

Горные спасатели и волонтеры на спецавтомобилях отправились на помощь. Они быстро добрались до места бедствия, оказали пострадавшему домедицинскую помощь и отвезли в поселок Ясиня, в ближайшее медицинское учреждение, где уже ждали специалисты экстренной медпомощи.

"Горы — это не только красота и величие, но и опасность. В этом имел возможность убедиться 30-летний житель пгт Ясиня Раховского района, который за опрометчивость в Карпатах едва не заплатил собственной жизнью. К счастью, горные спасатели пришли на помощь вовремя — человека спасли. Вот что значит "родиться в рубашке", — говорят о своих рабочих буднях местные специалисты  ГСЧС.

В Карпатах мужчина сорвался с 80-метровой высоты и выжил: подробности - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в румынских Карпатах на украинских туристов напал медведь .


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Источник: https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya/posts/5279967042070151
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