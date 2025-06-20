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В Ивано-Франковской области третьи сутки ищут маленького ребенка

В селе на Прикарпатье пропал маленький мальчик

сегодня, 12:20
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Недилько Ксения

В Ивано-Франковской области третьи сутки продолжаются поиски 5-летнего мальчика Кирилла Боднарука, пропавшего 17 июня в лесу близ с. Троица, Коломыйский район. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Ивано-Франковской области третьи сутки ищут маленького ребенка

Розыск пятилетнего мальчика Кирилла Боднарука

За прошедшую ночь работали 4 поисковых группы и 20 БпЛА с тепловизорами.

В настоящее время запланировано обследование территории площадью более 4 тыс. га в 17 зонах пешим ходом и с помощью БпЛА. Работают 11 поисковых групп.

Привлечены горные спасатели и кинологические расчеты из ГСЧС Тернопольщины, Буковины, Львовщины и Хмельницкой области, Специальный авиационный отряд ГСЧС Украины и курсанты ЛГУБЖД.

С начала проведения поисково-спасательных работ обследовано около 1798 га местности, из которых 1050 га – лесной массив. С помощью БПЛА проверено 2903 га территории. Водолазы проверили 11 водоемов на площади около 7,5 тыс. кв. м и прибрежной зоны русла р. Прут на площади 75 га.

Территория обследуется несколько раз.

Психолог ГСЧС постоянно оказывает помощь родным ребенка.

В Ивано-Франковской области третьи сутки ищут маленького ребенка - фото 2
В Ивано-Франковской области третьи сутки ищут маленького ребенка - фото 3
В Ивано-Франковской области третьи сутки ищут маленького ребенка - фото 4
В Ивано-Франковской области третьи сутки ищут маленького ребенка - фото 5
В Ивано-Франковской области третьи сутки ищут маленького ребенка - фото 6
В Ивано-Франковской области третьи сутки ищут маленького ребенка - фото 7

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Ивано-Франковской области исчез 5-летний Кирилл Боднарук. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что направили все усилия на то, чтобы найти ребенка. Однако поиски ребенка усложняет то, что мальчик с расстройствами аутичного спектра и не разговаривает. Глава ОВА обратилась к гражданам с просьбой, если известна любая информация, которая может помочь с поиском ребенка, сообщить по телефонам:

102

067 497 17 87

097 983 21 32

067 336 27 75

066 989 75 15.



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