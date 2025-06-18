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В Ивано-Франковской области почти сутки проводят масштабную поисковую операцию: что произошло

Мальчик исчез накануне в лесном массиве

сегодня, 18:08
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Кречмаровская Наталия

В Ивано-Франковской области почти сутки продолжаются масштабные поиски 5-летнего Кирилла Боднарука.

В Ивано-Франковской области почти сутки проводят масштабную поисковую операцию: что произошло

Поисковая операция. Фото Нацполиции

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что направили все усилия на то, чтобы найти ребенка. Однако поиски ребенка усложняет то, что мальчик с расстройствами аутичного спектра и не разговаривает.

"Все службы области работают в усиленном режиме. К настоящему времени к поискам привлечено более трехсот человек, 45 единиц техники, 9 беспилотников, 4 кинологи с собаками", — сообщила председатель ОВА.

По ее словам, уже обследовали почти 200 гектаров, а в целом поисковые работы охватывают более 460 га.

"Ребенок исчез накануне в лесном массиве вблизи села Троица Коломыйского района. Об этом полиции сообщила мать мальчика", — рассказала Онищук.

Глава ОВА обратилась к гражданам с просьбой, если известна любая информация, которая может помочь с поиском ребенка, сообщить по телефонам:

  • 102

  • 067 497 17 87

  • 097 983 21 32

  • 067 336 27 75

  • 066 989 75 15

"Каждая минута — вес золота. Объединимся ради самого ценного — спасения детской жизни", — подчеркнула она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Одессе было обнаружено тело ребенка в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе. Обнаружили тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца.

В Национальной полиции сообщили, что по данным полицейских, мальчик со старшей на год сестричкой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем. Двухлетнюю девочку изъяли из семьи и временно поместили в больницу. В полиции отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/pfbid0uFHhwXPPLYMpMhQJnqhwYjAGsjtsR9Fzet7XtSAXQ2KPHHtoqPeLp2F67DQXrXJGl?locale=uk_UA
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