В Ивано-Франковской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК

Во время перевозки военнообязанного в Коломыйский ТЦК и СП в Ивано-Франковской области на работников ТЦК напал мужчина.

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Отмечается, что он, имея при себе нож, ранил двух сотрудников центров комплектования. Один из них получил ранение в область шеи, а другой – в грудную клетку. Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки, но впоследствии сообщение удалили, пишет ПИК.

Отмечается, что после нападения военнообязанный скрылся, но впоследствии его разыскали. Мужчине грозит от 9 до 15 лет тюрьмы. Один из военных ТЦК госпитализирован в областную клиническую больницу, другой от госпитализации отказался.









Напомним, что в Украине идет мобилизация. И хотя факты бусификации случаются, как писал портал "Комментарии", российская пропаганда пытается посеять панику среди украинского общества.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация о том, что ТЦК якобы позволили отлавливать украинцев сетками и применять шокеры, оказались фейками. Информацию об усилении мобилизации распространяет кремлевский пропагандист Борис Рожин в Telegram.

"На самом деле: речь идет не о ТЦК и СП, а о Нацгвардии, которую хотят наделить правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования или пытается избежать прохождения контроля на КПП", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял правоохранительный Комитет Верховной Рады и рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект №10311 о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины".



