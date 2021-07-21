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Главная Новости Общество происшествия В Ивано-Франковской области автобус с детьми врезался в грузовик (ФОТО)
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В Ивано-Франковской области автобус с детьми врезался в грузовик (ФОТО)

Водитель микроавтобуса выехал со второстепенной дороги на главную и протаранил грузовик

21 июля 2021, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева

Страшная авария произошла в Ивано-Франковской области. В ДТП пострадали восемь человек, шесть из них — дети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области автобус с детьми врезался в грузовик (ФОТО)

ДТП в Ивано-Франковской области. Фото: Патрульная полиция

В сообщении говорится, что авария произошла сегодня, 21 июля, в полдень в селе Делятыни, что в Надвирнянском районе.

Сейчас стало известно, что водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал со второстепенной на главную дорогу, вероятно, не пропустив фуру. Следовательно, 40-летний водитель буса протаранил огромный грузовик DAF, которым управлял 26-летний местный житель Надвирнянского района.

На кадрах видно, что во время ДТП микроавтобус, в котором находились шестеро детей, был полностью разбит, ведь удар был очень сильным.

Стало известно, что во время столкновения пострадало восемь пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, в ДТП пострадали дети 17, 15, 13, 11 и 8 лет, а еще — 38-летний водитель микроавтобуса.

Известно, что все пассажиры автобуса — жители Житомирской области.

Пока нет информации о том, в каком состоянии были оба водителя.

В Ивано-Франковской области автобус с детьми врезался в грузовик (ФОТО) - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинский футболист погиб в страшном ДТП под Ивано-Франковском. Местный футболист Игорь Цимбалистый попал в страшную аварию в Ивано-Франковской области. Спортсмен находился в автомобиле Renault.


Трагедия произошла в Орлове. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Tata. В полиции сообщили, что ДТП произошло сегодня в 06:15 утра. За рулем грузовика находился 27-летний житель Львовской области.

 


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Источник: https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/6277149642325623
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