В Ивано-Франковске умерла женщина, которой отказали в госпитализации

Больную, которая жаловалась на плохое состояние не смогли разместить в больнице из-за нехватки койко-мест, сообщает Суспильне.

Фото: РИА Новости

Ночью 27-го октября в Ивано-Франковске умерла 62-летняя женщина, которой отказали в госпитализации. Сестра умершей, Надежда Черноиванова, сообщает, что она имела инвалидность II группы с детства, однако на почки не жаловалась. Стоит отметить, что женщина не болела COVID-19, о чем утверждают результаты анализов, сделанных накануне.

Надежда Черноиванова планирует обратиться в полицию и жаловаться на уролога, который не принял больную. По мнению сестры, именно это привело к ухудшению состояния и к смерти женщины.

Почти два месяца назад сестра Надежды Черноивановой отравилась и прошла двухнедельную лечения у терапевта, после чего попала в больницу.

"Мы приехали 28 сентября в городскую больницу, где приняли нас только под вечер. Сделали УЗИ, сдали анализ крови. Тогда сказали, что у нас анализы нормальные, давление тоже в порядке", — рассказывает сестра умершей. "Сказали, чтобы мы ехали к семейному врачу, потому что в больнице мест нет".

Во второй раз в больницу попали 10 октября где целый день прождали. Не выдержав женщина пошла к врачам в приемное отделение с требованием, чтобы те написали отказ от предоставления больной койки.

По дороге домой сестре становилось плохо, тогда больную приняли в кардиологическое отделение. У больной уже были плохие анализы, почки отказывали. Через 12 дней лечения медики настаивали, чтобы опекун написала расписку и забрала сестру домой. На что женщина ответила, что это заберет сестру только после того, как получит справку о том, что она неизлечимо больна.

25-го октября пациентке стало хуже. Позже ее перевели в реанимацию, где она умерла.

Директор центральной городской клинической больницы по телефону сообщил, что уролог, который осматривал женщину, не увидел острой необходимости оставлять ее в больнице. Тем более, что больница переполнена пациентами больных COVID-19 и мест не было.

"Мы будем проводить свою внутреннюю комиссию. Будут проводиться бактериологические и вирусологические исследования, которые покажут, был ли у нее COVID-19, не было ли пневмонии и от почек ли она умерла. Тогда мы будем судить о правильности лечения и основную причину смерти", — сообщил директор больницы Тарас Масляк.

Ранее "Комментарии" писали, о самых распространенных причинах смерти украинском в 2020 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!