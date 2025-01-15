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В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за пончика: почему жители "набросились" на мэра города

Пончик с патроном купили в Ивано-Франковске: местные жители начали обвинять мэра города

сегодня, 16:02
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Кречмаровская Наталия

Школьник в Ивано-Франковске обнаружил патрон в выпечке. Об инциденте рассказал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за пончика: почему жители "набросились" на мэра города

Фото портал "Комментарии"

"Такой пончик с сюрпризом сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото послали мне в приват. Или настоящий патрон? Как он попал к пончику? Полиция выясняет детали. К слову. Производитель не местный”, – написал мэр.


В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за пончика: почему жители ”набросились” на мэра города - фото 2


Горожане в Facebook набросились на мэра города — убеждены, что он разжигает рознь, хочет дискредитировать производителя выпечки и т.д.

Среди комментариев были следующие:

“Если полиция выяснит, что патрон не мог бы оказаться в пончике до момента выпечки, иначе бы взорвался, ведь температура воспламенения пороха 150-200 градусов, то, пожалуйста, опубликуйте соответствующее сообщение и укажите лицо, пославшее эту фотографию. Также желательно указать, с каким производителем это лицо связано. Ведь кроме как черной конкуренции – объяснений нет”.

“Хотелось бы обратиться к мэру города Руслан Марцинкив, вы своим постом разжигаете национальную рознь! Зачем вы пишете, что "производитель не местный"? Зачем это выкладывать? Пусть полиция молча проясняет инцидент. Выходит во всех бедах виноваты исключительно переселенцы! Думаете ли вы, что среди местных меньше воров или ухилянтов? Прочитайте комментарии, здесь даже призывы к созданию фильтрационных лагерей, а это признаки фашизма! нам объединяться нужно. Позор…”

“Неизвестно правда ли это! У вас ведь нет фото как покупатель открывает и ломает пончик! И достает патрон! можно положить и затем сфотографировать! Чтобы дискредитировать производителя!!!"

В полиции Ивано-Франковской области отметили, что к инспектору образовательной безопасности обратился классный руководитель одного из лицеев города. Он рассказал, что его ученик нашел патрон в хлебобулочном изделии. По словам ребенка, булку накануне купила бабушка в одном из супермаркетов. Так что в полиции начали проверять этот инцидент.

Напомним, что города на западе Украины, как писал портал "Комментарии", выступали резко против центральных властей.



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Источник: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/pfbid02r3mB97Ehu2kuCxaR9jRRA2hZPLne7z6obCH2WDGDBxdtofejTrnqDs69DsuDz11Hl?locale=uk_UA
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