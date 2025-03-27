В Испании нашли погибшим 13-летнего мальчика из Украины

В испанском городе Бадахос нашли мертвым 13-мальчика, родом из Украины, исчезнувшего в воскресенье. Об этом сообщает издание elDiario.

Мальчик, которого нашли мертвым в Испании

В этот понедельник Национальная полиция подтвердила, что тело 13-летнего украинского мальчика обнаружили в саду в центре Бадахоса около 19:00.

По словам делегата правительства в Эстремадуре Хосе Луиса Кинтана, вскрытие тела несовершеннолетнего будет проведено в этот вторник. В заявлениях для СМИ Кинтана отказался раскрыть рассматриваемые гипотезы о смерти. "Без вскрытия невозможно подтвердить причину смерти", — подчеркнул Кинтана.

Мать объяснила EFE в понедельник, что мальчик вышел из семейного дома, расположенного в центре Бадахоса, на прогулку в воскресенье около 17:30. С тех пор семье ничего не было известно о его местонахождении. Однако Национальная полиция сообщила в понедельник днем, что тело несовершеннолетнего было обнаружено в парке Легион, близ цитадели Бадахос.

Несовершеннолетний, пропавший в воскресенье днем в столице Бадахос, прибыл в Испанию после того, как Россия вторглась в его страну. С тех пор он жил с матерью в Бадахосе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, обнаружили 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук в тяжелом состоянии. В течение десяти дней девушка не выходила на связь с родными, а затем стало известно, что она находится в больнице с многочисленными переломами.

Об этом сообщила ее мать, Анна Ковальчук, в интервью для "Эспрессо.Запад", отметив, что ее дочь родом из Львова. Семья была озабочена, поскольку после исчезновения Марии они опасались, что она могла попасть в сексуальное рабство в ОАЭ, из-за чего они обратились в милицию. Полиция уже начала уголовное расследование, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения и, вероятно, избиение девушки.

В настоящее время Мария находится в больнице в критическом состоянии. По информации Telegraf, ее обнаружили в клинике без документов и мобильного телефона. Она перенесла три операции и пока не может говорить. Российские СМИ отмечают, что у нее переломы рук, ног и позвоночника.