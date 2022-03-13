В Ирпене убит журналист New York Times, еще один ранен

В Ирпене в результате обстрелов оккупантами города скончался американец Брент Ренауд, работавший журналистом New York Times. Еще два журналиста ранены. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

51-летний корреспондент всемирно известного медиа New York Times погиб от огнестрельного ранения. В настоящее время потерпевших корреспондентов вывезли из зоны боевых действий, подчеркнул глава полиции Киевской области. По последним сообщениям, раненных иностранных журналистов привезли в Охматдет. Информации о состоянии их здоровья нет.



По информации Генштаба, в РФ переместили 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения). До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. РФ опрокидывает часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину и привлекает большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

На Полесском направлении противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Пока активных наступательных действий не проводит. На Северском направлении противник удерживает позиции вблизи населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. В направлении Бровары – Борисполь враг осуществляет блокировку трассы Е95. Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях.

На Слобожанском направлении враг удерживает позиции в районах населенных пунктов Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин. На Донецком и Таврическом направлениях противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Новотроицкое и Гуляйполе.

При поддержке армейской авиации пытается развить наступление на Волновахском направлении. Войска противника овладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах. Оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии совершили штурмовые действия и овладели восточными окраинами населенного пункта Рубежное.

В Южнобужском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Активно производит воздушную разведку. Продолжает продвижение в направлении Кривого Рога. В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении Архангельска и Нововоронцовки, но были остановлены.

Как сообщал портал, во Львове враг совершил авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский военный полигон). По предварительным данным, по объекту было выпущено 8 ракет.