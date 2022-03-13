В Ирпене убит журналист New York Times, еще один ранен

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Козлова Альбіна
В Ирпене в результате обстрелов оккупантами города скончался американец Брент Ренауд, работавший журналистом New York Times. Еще два журналиста ранены. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Подбитая вражеская техника, фото Facebook
51-летний корреспондент всемирно известного медиа New York Times погиб от огнестрельного ранения. В настоящее время потерпевших корреспондентов вывезли из зоны боевых действий, подчеркнул глава полиции Киевской области. По последним сообщениям, раненных иностранных журналистов привезли в Охматдет. Информации о состоянии их здоровья нет.
По информации Генштаба, в РФ переместили 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения). До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. РФ опрокидывает часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину и привлекает большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).
На Полесском направлении противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Пока активных наступательных действий не проводит. На Северском направлении противник удерживает позиции вблизи населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. В направлении Бровары – Борисполь враг осуществляет блокировку трассы Е95. Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях.
На Слобожанском направлении враг удерживает позиции в районах населенных пунктов Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин. На Донецком и Таврическом направлениях противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Новотроицкое и Гуляйполе.
При поддержке армейской авиации пытается развить наступление на Волновахском направлении. Войска противника овладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах. Оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии совершили штурмовые действия и овладели восточными окраинами населенного пункта Рубежное.
В Южнобужском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Активно производит воздушную разведку. Продолжает продвижение в направлении Кривого Рога. В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении Архангельска и Нововоронцовки, но были остановлены.
Как сообщал портал, во Львове враг совершил авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский военный полигон). По предварительным данным, по объекту было выпущено 8 ракет.
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