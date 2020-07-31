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Главная Новости Общество происшествия В Иране согласились выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет
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В Иране согласились выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

По компенсации гражданам Украины переговоры продолжатся

сегодня, 06:00
Автор:

Татьяна Веремеева
В Иране согласились выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет

Власти Ирана согласны выплатить компенсацию за самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) сбитый в начале 2020 года. По компенсации гражданам Украины переговоры продолжатся. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на агентство IRNA.

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", – сказал Мусави, комментируя переговоры с Украиной по пассажирскому самолету.

Представитель МИД Ирана отметил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами).

Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся и напомнил, что Тегеран несет ответственность за случившееся.

Напомним, 8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что представители Ирана готовятся к прибытию в Киев для обсуждения материальной стороны трагедии авиалайнера МАУ до конца текущей неделе.


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