В Индии разбился пассажирский самолет: видео крушения

В городе Ахмедабад произошла авиакатастрофа, в которой по предварительным данным, погибли более 100 человек. Самолет Air India должен был лететь в Великобританию, но разбился недалеко от аэропорта.

Авиакатастрофа в Индии. Фото из открытых источников

12 июня пассажирский самолет Air India, на борту которого находилось 242 человека, разбился вскоре после попытки взлететь в направлении Лондона. Катастрофа произошла вблизи аэропорта в районе Мегани Нагар. Свидетели видели столбы густого черного дыма, поднимавшиеся с места инцидента. По данным агентства издания ANI, борт пытался совершить взлет, однако вскоре врезался в землю недалеко от спортивного стадиона.

На месте трагедии работают десятки спасателей, в том числе по меньшей мере семь пожарных автомобилей и более десяти машин скорой помощи приехали к обломкам самолета. Полиция и медики эвакуируют пострадавших.

Авиакатастрофа самолета в Индии

Очевидцы рассказали, что видели несколько человек, которых срочно транспортировали в больницы. Точное количество пострадавших и погибших пока не подтверждено официально. Индийские издания указывают, что на борту самолета находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников. Другие местные СМИ сообщили о 133 погибших в результате крушения самолета в Индии.

Видео падения самолета в Индии распространилось в соцсетях:

Представители Air India не дали официальных комментариев. Не было заявлений из полиции или правительства о крушении самолета. Что именно привело к инциденту, также неизвестно.

В МИД Украины сообщили, что выясняют, были ли граждане Украины на борту разбившегося в Индии самолета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Индии самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и развалился.

Также "Комментарии" писали об авиакатастрофе в Бразилии, где самолет столкнулся с автобусом во время аварийной посадки.