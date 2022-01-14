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В Индии поезд сошел с колеи из-за трещины: по меньшей мере 9 человек погибли

Катастрофа произошла в индийском штате Западная Бенгалия

сегодня, 11:25
Автор:

Карина Ожерельева
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По меньшей мере, девять человек погибли и 36 получили ранения после того, как пассажирский поезд сошел с пути в индийском штате Западная Бенгалия 14 января. Об этом сообщает CNN.

В Индии поезд сошел с колеи из-за трещины: по меньшей мере 9 человек погибли

Поезд сошел с пути - фото из открытых источников

Спикер Индийских железных дорог Раджеш Баджпай заявил, что четыре из 12 вагонов межгосударственного экспресса сошли с рельсов в районе Джалпайгури штата.

"Похоже, людей, заблокированных в вагонах, больше нет", – сказал другой представитель железной дороги Гурмит Каур. Он добавил, что работники восстанавливают путь, чтобы пропустить другие поезда.

Предварительные оценки свидетельствуют о том, что в колее была трещина, сообщает филиал CNN News-18 со ссылкой на местные власти.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи сказала, что она "глубоко озабочена сообщением о трагической аварии".

"Раненые получат медицинскую помощь как можно раньше", — написала Мамата Банерджи в Twitter.

Разветвленная железнодорожная сеть Индии страдает от устаревшей инфраструктуры и плохого обслуживания — факторов, которые часто бывают причиной аварий.

Согласно прошлогоднему отчету Национального бюро регистрации преступлений (NCRB), в 2020 году почти 12 000 человек погибли в более чем 13 000 железнодорожных авариях по всей стране.

Один из самых смертоносных инцидентов последних лет произошел в ноябре 2016 года, когда в северном штате Уттар-Прадеш погибли более 140 человек после того, как несколько вагонов сошли с рельсов.

В ноябре прошлого года в южном штате Андхра-Прадеш, по меньшей мере, 39 человек погибли и еще 50 получили серьезные ранения в результате схода поезда с путей.

Как сообщали ранее "Комментарии", в США самолет попал под поезд после аварийной посадки.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/14/india/india-train-accident-deaths-intl-hnk/index.html
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