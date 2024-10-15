В Хмельнитчине тяжело избили подростка: ему удалили селезенку (ВИДЕО)

В Хмельницкой области ученик профессионального училища попал в реанимацию после избиения его другим студентом. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Как только эта информация начала распространяться по социальным сетям, его Представительница в Хмельницкой области Оксана Кизаева отправилась на место происшествия.

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Она пообщалась с директором училища, который сообщил, что у учебного заведения нет собственного общежития, поэтому на основании договорных отношений пользуется помещением другого общежития, где и произошел инцидент.

Следовательно, именно работники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии. Известно, что дежурство работников в общежитии осуществляется в соответствии с графиком с 18:00 до 22:00. Избиение одним учеником другого произошло около 23:00. А о происшествии работников училища сообщил другой учащийся. После чего они прибыли на место вместе со скорой и полицией.

Пострадавший парень находится в больнице, где ему была удалена селезенка.

В целях выяснения обстоятельств дела и его квалификации Омбудсман направил запросы в Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области. В то же время, известно, что сотрудники полиции по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство.

Также Лубинец обратился в Министерство образования и науки Украины о проведении служебного расследования относительно халатности работников училища, которыми не был обеспечен надлежащий уровень безопасности ученика.

"Направил запрос и в Национальную социальную сервисную службу Украины с просьбой принять неотложные меры реагирования. Надеюсь на беспристрастное расследование и привлечение виновных к ответственности", – отметил Лубинец.