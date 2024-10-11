В Хмельницкой ОВА собрали совещание по произволу в ВЛК и МСЭК

Вопрос о работе военно-врачебных комиссий, функционировании МСЭК, вопросов мобилизации и бронирования был рассмотрен вчера на совещании под руководством начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергеем Тюриным.

Совещание в Хмельницкой ОВА. Фото: ХОВА

Участие в ней приняли заместители начальника ОВА и руководители структурных подразделений, руководство Главного управления Национальной Полиции, Службы Безопасности Украины, ТЦК и СП.

Открывая заседание, глава области напомнил, что еще в январе провел ряд совещаний, в том числе с привлечением правоохранителей, относительно надлежащей организации работы ВЛК и МСЭК, где отметил недопустимость каких-либо злоупотреблений, в том числе и коррупционных. Следовательно, ряд проверок, которые введены в области, должны выявить и наказать всех виновных.

Также был поднят вопрос о розыске военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации. Руководителям РВА и ОТГ поручено усилить сотрудничество с правоохранительными органами для эффективного решения этого вопроса и нарастить работу по оповещению.

“В условиях военного положения каждый из нас несет ответственность за безопасность государства. Только совместными усилиями мы сможем побороть все вызовы и обеспечить стабильность в области. Задача каждого – добросовестно выполнять свои обязанности и способствовать укреплению обороноспособности страны. Ведь наша победа зависит от каждого из нас, — сказал Сергей Тюрин.

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