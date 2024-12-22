В Хмельницкой области кот со смертельной болезнью покусал людей: что известно

На территории Изяславской территориальной громады Хмельницкого района двух человек покусал кот.

Иллюстративное фото

У напавшего животного подтвердилось бешенство, сообщили в Изяславском отделении госучреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

Здесь отметили, что пострадавшие проходят противорабическое лечение.

Симптомы бешенства у людей

Бешенство – это смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Инкубационный период длится от 1 до 3 месяцев (иногда дольше). Основные симптомы:

1. Ранние симптомы (1–3 дня):

Лихорадка;

Боль, зуд, покалывание в месте укуса;

Общая слабость, головные боли.

2. Неврологические симптомы:

Тревожность, раздражительность;

Гидрофобия (боязнь воды);

Аэрофобия (страх перед движением воздуха);

Судороги, галлюцинации;

Чрезмерное слюноотделение, спазмы мышц гортани.

3. Поздняя стадия:

Паралич;

Кома;

Смерть из-за остановки дыхания или сердца.

Что делать, чтобы не умереть

1. Немедленно обратитесь к врачу:

Если вас укусило животное (даже домашнее), важно как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.

2. Обработка раны:

Тщательно промойте место укуса большим количеством мыла и воды (15 минут);

Обработайте рану антисептиком (йодом, спиртом).

3. Антирабическая вакцинация:

Если есть риск инфицирования, вам назначат курс прививок (5-6 доз вакцины);

В некоторых случаях вводят антирабический иммуноглобулин.

4. Не медлите:

Бешенство почти всегда смертельно, если симптомы уже проявились. Лечение эффективно только на доклиническом этапе.

Профилактика

Вакцинируйте домашних животных от бешенства;

Избегайте контакта с дикими и подозрительными животными;

В случае укуса – всегда обращайтесь к врачу, даже если рана кажется незначительной.

Это заболевание требует максимальной осторожности и скорых действий!