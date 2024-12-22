В Хмельницкой области кот со смертельной болезнью покусал людей: что известно

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Недилько Ксения
На территории Изяславской территориальной громады Хмельницкого района двух человек покусал кот.
Иллюстративное фото
У напавшего животного подтвердилось бешенство, сообщили в Изяславском отделении госучреждения "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава".
Здесь отметили, что пострадавшие проходят противорабическое лечение.
Бешенство – это смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Инкубационный период длится от 1 до 3 месяцев (иногда дольше). Основные симптомы:
1. Ранние симптомы (1–3 дня):
Лихорадка;
Боль, зуд, покалывание в месте укуса;
Общая слабость, головные боли.
2. Неврологические симптомы:
Тревожность, раздражительность;
Гидрофобия (боязнь воды);
Аэрофобия (страх перед движением воздуха);
Судороги, галлюцинации;
Чрезмерное слюноотделение, спазмы мышц гортани.
3. Поздняя стадия:
Паралич;
Кома;
Смерть из-за остановки дыхания или сердца.
1. Немедленно обратитесь к врачу:
Если вас укусило животное (даже домашнее), важно как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.
2. Обработка раны:
Тщательно промойте место укуса большим количеством мыла и воды (15 минут);
Обработайте рану антисептиком (йодом, спиртом).
3. Антирабическая вакцинация:
Если есть риск инфицирования, вам назначат курс прививок (5-6 доз вакцины);
В некоторых случаях вводят антирабический иммуноглобулин.
4. Не медлите:
Бешенство почти всегда смертельно, если симптомы уже проявились. Лечение эффективно только на доклиническом этапе.
Вакцинируйте домашних животных от бешенства;
Избегайте контакта с дикими и подозрительными животными;
В случае укуса – всегда обращайтесь к врачу, даже если рана кажется незначительной.
Это заболевание требует максимальной осторожности и скорых действий!
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