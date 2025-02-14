В Хмельницком ТЦК мужчина покончил с собой: в военкомате отрицают любое насилие

Вчера во время проверки военно-учетных документов был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Хмельницкого гражданин Украины для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к военной службе, который находился в розыске за нарушение военного учета. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого ОТЦК.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте, ему была предоставлена оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако от массивного кровотечения последний скончался в карете скорой помощи. В настоящее время продолжаются следственные действия. Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось ", – отмечают в терцентре.

Там подчеркнули, что ни одна правовая или административная процедура не настолько безысходна, чтобы оправдывать радикальные поступки и лишать себя жизни.

"Ситуации, подобные прохождению военно-врачебной комиссии, могут вызвать стресс перед неопределенностью или даже панику, но это не повод принимать решения, которые нельзя изменить. Военная служба не является приговором, а любые вопросы ее прохождения могут быть решены законным и конструктивным путем. Следует помнить: нет обстоятельств, оправдывающих потерю собственной жизни. Даже в наиболее напряженных моментах всегда есть пути решения, и всегда есть те, кто готов помочь ", – отметили в ТЦК.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как во время прохождения военно-врачебной комиссии, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать к медицинской помощи, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время проведения реанимационных мероприятий врачами была констатирована смерть мужчины.